La vecina del Barrio Mariano Moreno, oriunda de Olavarría, falleció a los 73 años. Sus restos son velados en España 2942 y serán inhumados hoy, martes 11 de noviembre, en Loma de Paz.

Se participa con hondo pesar el fallecimiento de Susana Raquel Barsi, conocida afectuosamente como “Susi”, ocurrido en Olavarría hoy, martes 11 de noviembre de 2025, a la edad de 73 años.

Susana Raquel era Jubilada Municipal, oriunda de Olavarría y residía en el Barrio Mariano Moreno.

Participan de su fallecimiento: Sus hermanos Facundo y Liliana Barsi, sus sobrinos y demás deudos.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “B”. Horario: El velatorio comenzó a las 7:00 hs.

España 2942, Departamento “B”. Responso: Capilla Ardiente.

Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz .

Cementerio . Día y Hora: Hoy, martes 11 de noviembre , a las 13:30 horas .

Hoy, , a las . Servicio: Adherido a Coopelectric.