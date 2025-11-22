El vecino de Barrio Matadero falleció hoy en Olavarría. Está siendo velado en la sala A de España 2942, y sus restos serán inhumados mañana, domingo 23 de noviembre, a las 8:30 horas en el Cementerio Loma de Paz. No habrá responso.

Olavarría. Se comunica con profundo pesar el fallecimiento de Pedro Boado “Perico”, ocurrido en Olavarría el día de hoy, sábado 22 de noviembre de 2025, a la edad de 80 años.

Pedro era Jubilado, nacido en Olavarría y vecino del barrio Matadero.

Participan de su fallecimiento: Sus deudos.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento «A».

Sin Responso.

Inhumación: Cementerio Loma de Paz.

Día y Hora: Mañana, domingo 23 de noviembre, a las 8:30 horas.