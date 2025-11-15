El gestor, de 64 años, será despedido hoy, sábado 15 de noviembre. Sus restos serán inhumados a las 12:30 horas en el Cementerio Loma de Paz.

Olavarría. Se comunica con profundo pesar el fallecimiento de Osvaldo Rubén Bettiga, ocurrido en Olavarría el día de ayer, viernes 14 de noviembre de 2025, a la edad de 64 años.

Osvaldo Rubén era Gestor, oriundo de Olavarría y vecino del Barrio Mariano Moreno.

Participan de su fallecimiento su pareja Mónica Torea; la madre de sus hijos Marta Luro; sus hijos Paloma y Francisco Bettiga; sus nietas; su hermano Ricardo Bettiga; su hermana política María Van Dick; su sobrina Karina Bettiga; su sobrino Gustavo Jalil e hijos Juan Pablo y Tomás; sus amigos Javier, Perico, Luis, Juanito, Paco y Enrique Filardo, sus amigas de promoción, y demás deudos.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “F”.

Responso: Capilla Ardiente.

Inhumación: Cementerio Loma de Paz.

Día y Hora: Hoy, sábado 15 de noviembre , a las 12:30 horas .

Servicio Adherido a: Coopelectric.