La vecina de Loma Negra, que se desempeñaba como Personal Trainer, falleció el sábado 29 de noviembre en Olavarría. Su cuerpo fue velado en la sala D de España 2942. Sus restos serán trasladados al Crematorio Pinos de Paz en horario a confirmar.

Olavarría. Se comunica con profundo pesar el fallecimiento de María de los Ángeles Lorenzatto “Mary” “Nona”, ocurrido en Olavarría el día sábado 29 de noviembre de 2025, a la edad de 51 años.

María de los Ángeles era Personal Trainer, nacida en Entre Ríos y vecina de Loma Negra.

Participan de su fallecimiento: Su pareja Noe; sus hijos Franca, Bautista, Agostina y Luna; su padre Ramón; su madre en el afecto Angélica; sus hermanas Silvia, Susana y María Isabel; el padre de sus hijos Marcelo; sus sobrinos; sus amigos, y demás deudos.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento «D» (se realizó el domingo 30/11 de 10:00 a 11:00 Hs.).

Responso: Capilla Ardiente.

Inhumación: Crematorio Pinos de Paz.

Día y Hora: A Confirmar.