Sentido Fallecimiento de José Luis Aguirre, “Correntino” o “Turu”

El vecino del Barrio Sarmiento, oriundo de Goya, Corrientes, y jubilado transportista, falleció ayer a los 72 años. Sus restos son velados en España 2942 e inhumados hoy en Loma de Paz a las 11:30 hs.

Con profundo pesar se comunica el fallecimiento de José Luis Aguirre, conocido afectuosamente como “Correntino” o “Turu”, ocurrido en Olavarría el día de ayer, martes 28 de octubre de 2025, a la edad de 72 años.

José Luis se desempeñaba como Jubilado transportista, era oriundo de Goya, Corrientes, y residía en el Barrio Sarmiento de nuestra ciudad.

Participan de su fallecimiento: Su esposa María Esther Valetutti, sus hijos Pablo Jose, Leonardo Cesar, Jairo Alberto, sus hijas políticas Natalia Mariel Pereiro, Melisa Alejandra Diez, Ana Nuñez, sus nietos Vladimir, Valentina, Julian, Ivan, Lorenzo, Santino y Cindy, demás familiares, y amigos.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “C “. Horario: Habilita hoy, miércoles 29 de octubre, a las 10:00 hs.

España 2942, Departamento “C “. Responso: Capilla Ardiente.

Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz .

Cementerio . Día y Hora: Hoy, miércoles 29 de octubre de 2025, a las 11:30 hs .

Hoy, miércoles 29 de octubre de 2025, a las . Servicio: Adherido a Coopelectric.