La vecina de Barrio Mariano Moreno, oriunda de Olavarría, falleció hoy. Su cuerpo está siendo velado en la sala D de España 2942. La inhumación se realizará mañana, viernes 28 de noviembre, a las 11:30 horas en el Cementerio Loma de Paz.

Olavarría. Se comunica con profundo pesar el fallecimiento de Haydee Antonia Salomón de Schumacher, ocurrido en Olavarría el día de hoy, jueves 27 de noviembre de 2025, a la edad de 92 años.

Haydee Antonia era Jubilada, nacida en Olavarría y vecina del barrio Mariano Moreno.

Participan de su fallecimiento: Su esposo Germán Rubén Schumacher; su hija Carina Schumacher; su hijo político Claudio Paul; su nieto Ignacio Paul Schumacher y demás deudos.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento «D». Horario: Hoy, jueves 27 de noviembre, de 19:00 a 23:00 horas , y mañana, viernes 28 de noviembre, de 10:30 a 11:30 horas .

Responso: Capilla Ardiente.

Inhumación: Cementerio Loma de Paz.

Día y Hora: Mañana, viernes 28 de noviembre , a las 11:30 horas .

Servicio Adherido a: Coopelectric.