La jubilada, de 88 años, oriunda de San Jorge (Laprida) y vecina de Barrio Bancario 1, está siendo velada hoy en Olavarría. Sus restos serán cremados en Pinos de Paz.
Olavarría. Se comunica el sensible fallecimiento de Elsa Izarriaga Vda. de Valle, conocida afectuosamente como “Chela”, ocurrido el día de ayer, sábado 15 de noviembre de 2025, a la edad de 88 años.
Elsa Izarriaga era Jubilada y Pensionada, nacida en San Jorge, Laprida, y residía en el Barrio Bancario 1 de Olavarría.
Participan de su fallecimiento: Su hijo, su nuera, sus nietas, sus nietos políticos, sus bisnietos, sus hermanos y demás deudos.
Servicio de Sepelio
-
Velatorio: España 2942, Departamento “B”.
-
Sala Habilitada: De 10:00 a 12:00 horas (hoy, domingo 16 de noviembre).
-
-
Responso: Capilla Ardiente.
-
Inhumación: Crematorio Pinos de Paz.
-
Día y Hora: A confirmar.
-
-
Servicio Adherido a: Coopelectric.