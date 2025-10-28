Sentido Fallecimiento de Edith Irma Vigneau Viuda de Elichirigoity

La vecina de Olavarría, oriunda de Lobos, falleció hoy a los 89 años. Sus restos serán velados en España 2942 a partir de mañana, e inhumados en Loma de Paz a las 14:30 hs.

Con profundo pesar se comunica el fallecimiento de Edith Irma Vigneau Viuda de Elichirigoity, ocurrido en Olavarría hoy, martes 28 de octubre de 2025, a la edad de 89 años.

Edith, quien se desempeñaba como Jubilada y Pensionada, era oriunda de Lobos y residía en el Barrio San Vicente de nuestra ciudad.

Participan de su fallecimiento: Su hija Marcela, su hijo político Carlos, sus nietos Carla y Nicolás Bastién, sus hermanas Lita, Kela y Susana, sus hermanos políticos Carlos Bascones y Juan Carlos Vilches, sus sobrinos, y demás deudos.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “B “. Horario: Mañana, miércoles 29 de octubre, de 09:00 a 14:30 hs.

España 2942, Departamento “B “. Responso: Capilla Ardiente.

Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz .

Cementerio . Día y Hora: Mañana, miércoles 29 de octubre, a las 14:30 hs .

Mañana, miércoles 29 de octubre, a las . Servicio: Adherido a Coopelectric.