Sentido Fallecimiento de Edith Irma Vigneau Viuda de Elichirigoity

La vecina de Olavarría, oriunda de Lobos, falleció hoy a los 89 años. Sus restos serán velados en España 2942 a partir de mañana, e inhumados en Loma de Paz a las 14:30 hs.
Con profundo pesar se comunica el fallecimiento de Edith Irma Vigneau Viuda de Elichirigoity, ocurrido en Olavarría hoy, martes 28 de octubre de 2025, a la edad de 89 años.
Edith, quien se desempeñaba como Jubilada y Pensionada, era oriunda de Lobos y residía en el Barrio San Vicente de nuestra ciudad.
Participan de su fallecimiento: Su hija Marcela, su hijo político Carlos, sus nietos Carla y Nicolás Bastién, sus hermanas Lita, Kela y Susana, sus hermanos políticos Carlos Bascones y Juan Carlos Vilches, sus sobrinos, y demás deudos.
Servicio de Sepelio
- Velatorio: España 2942, Departamento “B “.
- Horario: Mañana, miércoles 29 de octubre, de 09:00 a 14:30 hs.
- Responso: Capilla Ardiente.
- Inhumación: Cementerio Loma de Paz.
- Día y Hora: Mañana, miércoles 29 de octubre, a las 14:30 hs.
- Servicio: Adherido a Coopelectric.