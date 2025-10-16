Sentido adiós a Rubén Daniel Castillón, “Zeta”, jubilado y vecino de Villa Floresta

El hombre, oriundo de La Providencia, falleció ayer 15 de octubre a los 75 años. Sus restos están siendo velados y serán cremados en Pinos de Paz en horario a confirmar.
Con profundo pesar se comunicó el fallecimiento de Rubén Daniel Castillón, conocido cariñosamente como “Zeta“, ocurrido en Olavarría ayer, 15 de octubre de 2025, a la edad de 75 años.
Rubén era Jubilado, nacido en La Providencia y apreciado vecino de Villa Floresta.
Su partida es lamentada por su esposa Isabel Sportelli; sus hijos Sergio y Nicolás; su hija política Viviana; sus nietos Martina, Luca y Mellea; su hermano Roberto, y demás deudos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.
Servicio de Sepelio
- Velatorio: España 2942, Departamento “D”. El velatorio comenzó hoy, jueves 16 de octubre, a las 08:00 horas, y finalizará a las 16:00 horas.
- Responso: Capilla Ardiente.
- Cremación: Crematorio Pinos de Paz.
- Día y Hora de Cremación: A confirmar.
- Servicio: Adherido a Coopelectric.