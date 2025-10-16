Sentido adiós a Rubén Daniel Castillón, “Zeta”, jubilado y vecino de Villa Floresta

5 minutos ago Necrológicas

El hombre, oriundo de La Providencia, falleció ayer 15 de octubre a los 75 años. Sus restos están siendo velados y serán cremados en Pinos de Paz en horario a confirmar.

Con profundo pesar se comunicó el fallecimiento de Rubén Daniel Castillón, conocido cariñosamente como “Zeta“, ocurrido en Olavarría ayer, 15 de octubre de 2025, a la edad de 75 años.

Rubén era Jubilado, nacido en La Providencia y apreciado vecino de Villa Floresta.

Su partida es lamentada por su esposa Isabel Sportelli; sus hijos Sergio y Nicolás; su hija política Viviana; sus nietos Martina, Luca y Mellea; su hermano Roberto, y demás deudos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

 

Servicio de Sepelio

  • Velatorio: España 2942, Departamento “D”. El velatorio comenzó hoy, jueves 16 de octubre, a las 08:00 horas, y finalizará a las 16:00 horas.
  • Responso: Capilla Ardiente.
  • Cremación: Crematorio Pinos de Paz.
  • Día y Hora de Cremación: A confirmar.
  • Servicio: Adherido a Coopelectric.
Compartir

Tags

Powered by WordPress | Designed by TieLabs
© Copyright 2025, All Rights Reserved