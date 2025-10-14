Sentido adiós a Reynaldo Miguel Warman, “Cacho”, periodista y publicista del Microcentro

El reconocido vecino de Olavarría falleció hoy 14 de octubre a los 91 años. Sus restos serán velados mañana miércoles y recibirán sepultura el jueves en el Cementerio Loma de Paz.

Con profundo pesar se comunicó el fallecimiento de Reynaldo Miguel Warman, conocido afectuosamente como “Cacho“, ocurrido en Olavarría hoy, 14 de octubre de 2025, a la edad de 91 años.

Reynaldo era un reconocido Periodista y Publicista, oriundo y vecino del Microcentro de Olavarría.

Su partida es lamentada por sus hijas Débora y Miriam Ana; su hijo del corazón Julio César; sus nietos Lucas, Julián, Daiana, Piero, Candela, y demás deudos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “E”. El velatorio se realizará mañana, miércoles 15 de octubre, de 12:30 a 17:30 horas.

Responso: Capilla Ardiente.

Inhumación: Cementerio Loma de Paz.

Cementerio . Día y Hora de Inhumación: Jueves 16 de octubre de 2025, a las 09:30 horas.

Servicio: Adherido a Coopelectric.