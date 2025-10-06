Sentido adiós a Pedro Augusto Furiase, “Crazosky”, jubilado y vecino de Coronel Dorrego

El vecino de 66 años, oriundo de Roque Pérez, falleció este 6 de octubre. Sus restos serán inhumados mañana martes en el Cementerio Loma de Paz.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Pedro Augusto Furiase, conocido cariñosamente como “Crazosky“, ocurrido en Olavarría el 6 de octubre de 2025, a la edad de 66 años.

Pedro era un jubilado, oriundo de Roque Pérez y vecino del Barrio Coronel Dorrego.

Su partida es lamentada por sus hijos, nietos, amigos y demás familiares, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “B”.

España 2942, Departamento “B”. Responso: Capilla Ardiente.

Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz.

Cementerio Loma de Paz. Día y Hora de Inhumación: Mañana, martes 7 de octubre de 2025, a las 9:30 horas.

Servicio: Adherido a Coopelectric.