Sentido adiós a Pedro Antonio Soler, jubilado y vecino de Sierra Chica

2 horas ago Necrológicas

El hombre, oriundo de Crotto, falleció este 13 de octubre a los 86 años. Sus restos serán cremados en Pinos de Paz en horario a confirmar.

Con profundo pesar se comunicó el fallecimiento de Pedro Antonio Soler, ocurrido en Olavarría el 13 de octubre de 2025, a la edad de 86 años.

Pedro era Jubilado, nacido en Crotto y apreciado vecino de la localidad de Sierra Chica.

Su partida es lamentada por su esposa, su hija, su hijo político, sus nietos, bisnietos, y demás familiares, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

 

Servicio de Sepelio

  • Velatorio/Responso: No se realiza velatorio ni responso.
  • Cremación: Crematorio Pinos de Paz.
  • Día y Hora de Cremación: A confirmar.
  • Servicio: Adherido a Coopelectric.
Compartir

Tags

Powered by WordPress | Designed by TieLabs
© Copyright 2025, All Rights Reserved