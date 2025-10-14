Sentido adiós a Pedro Antonio Soler, jubilado y vecino de Sierra Chica

El hombre, oriundo de Crotto, falleció este 13 de octubre a los 86 años. Sus restos serán cremados en Pinos de Paz en horario a confirmar.
Con profundo pesar se comunicó el fallecimiento de Pedro Antonio Soler, ocurrido en Olavarría el 13 de octubre de 2025, a la edad de 86 años.
Pedro era Jubilado, nacido en Crotto y apreciado vecino de la localidad de Sierra Chica.
Su partida es lamentada por su esposa, su hija, su hijo político, sus nietos, bisnietos, y demás familiares, quienes participan con dolor de su fallecimiento.
Servicio de Sepelio
- Velatorio/Responso: No se realiza velatorio ni responso.
- Cremación: Crematorio Pinos de Paz.
- Día y Hora de Cremación: A confirmar.
- Servicio: Adherido a Coopelectric.