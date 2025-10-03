Sentido adiós a Omar Federico Laffitte, vecino de Pueblo Nuevo

El olavarriense, de 63 años, falleció este 3 de octubre. Sus restos están siendo velados por un breve período y serán cremados en Pinos de Paz.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Omar Federico Laffitte, ocurrido en Olavarría el 3 de octubre de 2025, a la edad de 63 años.

Omar era oriundo de Olavarría y un apreciado vecino del Barrio Pueblo Nuevo.

Su partida es lamentada por su madre María Alcira Mehlhose; sus hermanos Fernando y Gabriela Eyler; sus hermanos políticos Miriam Pibuel, Silvina Pereyra y Matías Maíz; sus sobrinos, primos y demás deudos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “D”. El velatorio comienza hoy, viernes 3 de octubre, a las 19:00 horas y finaliza a las 22:00 horas.

España 2942, Departamento “D”. El velatorio Responso: No se realizará.

No se realizará. Cremación: Crematorio Pinos de Paz.

Crematorio Pinos de Paz. Día y Hora de Cremación: A confirmar.

A confirmar. Servicio: Adherido a Coopelectric.