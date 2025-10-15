Sentido adiós a Nidia Teresita Fossati Vda. de Canalicchio, “Chiquita”, vecina de San Vicente

La mujer, oriunda de Las Flores, falleció hoy 15 de octubre a los 92 años. Sus restos están siendo velados y serán cremados en Pinos de Paz en horario a confirmar.
Con profundo pesar se comunicó el fallecimiento de Nidia Teresita Fossati Viuda de Canalicchio, conocida cariñosamente como “Chiquita“, ocurrido en Olavarría hoy, 15 de octubre de 2025, a la edad de 92 años.
Nidia era Jubilada y Pensionada, oriunda de Las Flores y apreciada vecina del Barrio San Vicente.
Su partida es lamentada por sus hijos: José María, Liliana, Claudia y Jorge Canalicchio; sus hijos políticos: Gabriela Masecic, Eduardo Martin y María Elisabet Llorente; sus nietos: Maira, Antonella, Agustín y Giuliano Canalicchio; Sofía y Rocío Martín; sus nietos políticos; sus bisnietos, sus sobrinos, y demás deudos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.
Servicio de Sepelio
- Velatorio: España 2942, Departamento “C”. El velatorio se realiza hoy, miércoles 15 de octubre, de 19:00 a 23:00 horas.
- Responso: Capilla Ardiente.
- Cremación: Crematorio Pinos de Paz.
- Día y Hora de Cremación: A confirmar.
- Servicio: Adherido a Coopelectric.