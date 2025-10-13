Sentido adiós a Miguel Ángel Frank, “Luchi”, mecánico y vecino del Barrio AOMA

El hombre falleció hoy 13 de octubre a los 65 años. Sus restos están siendo velados y serán inhumados mañana martes en el Cementerio Loma de Paz.

Con profundo pesar se comunicó el fallecimiento de Miguel Ángel Frank, conocido afectuosamente como “Luchi“, ocurrido en Olavarría hoy, 13 de octubre de 2025, a la edad de 65 años.

Miguel Ángel era Mecánico, oriundo de Olavarría y vecino del Barrio AOMA.

Su partida es lamentada por su esposa María Cristina Chiavarino; sus hijos Diego Miguel, Paola Daiana y María Florencia Frank, y demás deudos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “D”. El velatorio comienza hoy a las 15:00 horas.

España 2942, Departamento “D”. El velatorio Responso: Capilla Ardiente.

Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz .

Cementerio . Día y Hora de Inhumación: Mañana, martes 14 de octubre de 2025, a las 09:30 horas.

Servicio: Adherido a Coopelectric.