Sentido adiós a Miguel Ángel De La Calle, “Gallego”, jubilado y vecino del Barrio Tiro Federal

El olavarriense, de 72 años, falleció el 2 de octubre en La Plata. Sus restos están siendo velados y serán cremados en Pinos de Paz en día y hora a confirmar.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Miguel Ángel De La Calle, conocido cariñosamente como “Gallego“, ocurrido el 2 de octubre de 2025 en la ciudad de La Plata, a la edad de 72 años.

“Gallego” era un apreciado jubilado, oriundo de Olavarría y vecino del Barrio Tiro Federal.

Su partida es lamentada por su esposa Marta Melo; sus hijos María Eugenia y Sebastián; sus hijos políticos Inés y Martín; su hermana Mariana; su hermano político José; cuñados, cuñados políticos, sobrinos, sobrinos políticos y demás familiares, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “C”. El velatorio habilita a las 00:00 hs. (del 3 de octubre) hasta las 14:00 hs.

España 2942, Departamento “C”. El velatorio Responso: Capilla Ardiente.

Capilla Ardiente. Cremación: Crematorio Pinos de Paz.

Crematorio Pinos de Paz. Día y Hora de Cremación: A confirmar.

A confirmar. Servicio: Adherido a Coopelectric.