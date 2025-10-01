Sentido adiós a Mauricio Javier Ponce, “Platino”, comerciante y vecino del Microcentro

El hombre, de 46 años y oriundo de La Plata, falleció este 1 de octubre. Sus restos serán inhumados mañana jueves en el Cementerio Loma de Paz.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Mauricio Javier Ponce, conocido cariñosamente como “Platino“, ocurrido en Olavarría el 1 de octubre de 2025, a la edad de 46 años.

Mauricio era un apreciado comerciante, oriundo de La Plata y residente en el Barrio Microcentro de la ciudad.

Su partida es lamentada por sus hijos Elías, Ezequiel, Benjamín y Joaquín; sus padres, hermanos y demás deudos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

Servicio de Sepelio

Velatorio: No se realiza.

No se realiza. Inhumación: El sepelio se realizará mañana, jueves 2 de octubre de 2025, a las 8:30 horas en el Cementerio Loma de Paz.