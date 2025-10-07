Sentido adiós a María Angélica Olondo de Mondragón, jubilada y vecina del Microcentro

La vecina de 92 años falleció este 6 de octubre en Olavarría. Sus restos serán inhumados hoy martes en el Cementerio Municipal.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de María Angélica Olondo de Mondragón, ocurrido en Olavarría el 6 de octubre de 2025, a la edad de 92 años.

María Angélica era jubilada y una apreciada vecina del Microcentro de la ciudad.

Su partida es lamentada por su esposo Manuel Alberto Mondragón; sus hijos Juan Manuel y Martín Mondragón; sus hijas políticas Noelia García y Analía Poggi; sus nietos Valentina, Juan Ignacio, Joaquín, Santiago y Manuel Mondragón; sus sobrinos y demás deudos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “F”. El velatorio comenzó hoy, martes 7 de octubre, a las 9:00 horas.

Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Municipal.

Cementerio Municipal. Día y Hora de Inhumación: Hoy, martes 7 de octubre de 2025, a las 12:30 horas.

Servicio: Adherido a Coopelectric.