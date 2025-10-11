Sentido adiós a Margarita Rosa Inaudi, “Coco”, vecina del Microcentro

La jubilada, nacida en Capital Federal, falleció este 10 de octubre a los 78 años. Sus restos están siendo velados y serán inhumados hoy sábado en el Cementerio Loma de Paz.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Margarita Rosa Inaudi, conocida afectuosamente como “Coco”, ocurrido en Olavarría el 10 de octubre de 2025, a la edad de 78 años.

Margarita era jubilada, oriunda de Capital Federal y vecina del Barrio Microcentro.

Su partida es lamentada por su esposo Luis Eduardo de Lazzer; sus hijas Maria Alejandra y Maria Andrea; sus nietas Martina Schlie, Lucia Noseda y Sofia Noseda; sus sobrinos Mauricio y Oscar; su hermana de la vida Norma Iribarren, demás familiares y amigos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “B”. El velatorio habilita desde las 7:00 horas.

Responso: Capilla Ardiente.

Inhumación: Cementerio Loma de Paz.

Día y Hora de Inhumación: Hoy, sábado 11 de octubre de 2025, a las 13:30 horas.

Servicio: Adherido a Coopelectric.