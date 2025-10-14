Sentido adiós a Marcelo Manuel Silveyra, “Loquillo”, electricista y comerciante

El hombre, oriundo de Del Carril (Saladillo), falleció hoy 14 de octubre a los 60 años. Sus restos están siendo velados y serán inhumados mañana miércoles en el Cementerio Loma de Paz.

Con profundo pesar se comunicó el fallecimiento de Marcelo Manuel Silveyra, conocido cariñosamente como “Loquillo“, ocurrido en Olavarría hoy, 14 de octubre de 2025, a la edad de 60 años.

Marcelo era Electricista y Comerciante, nacido en Del Carril (Saladillo) y vecino del Barrio Luján.

Su partida es lamentada por su esposa María Alicia; su mamá Elsa; su hermana; sus sobrinas y sus sobrinos nietos; sus sobrinos políticos; sus ahijados; sus amigos entrañables del corazón, sus amigos motoqueros, y demás deudos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “C”. El velatorio se realiza hoy, martes 14 de octubre, de 17:00 a 21:00 horas, y mañana miércoles 15 de octubre, de 08:00 a 10:30 horas.

Cementerio . Día y Hora de Inhumación: Mañana, miércoles 15 de octubre de 2025, a las 10:30 horas.

Servicio: Adherido a Coopelectric.