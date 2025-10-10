Sentido adiós a Lidia Leonor Couchez, vecina de Sierras Bayas

La jubilada y pensionada, oriunda de Sierra Chica, falleció este 9 de octubre a los 81 años. Sus restos serán inhumados hoy viernes en el Cementerio de Sierras Bayas.

Con profundo pesar se comunicó el fallecimiento de Lidia Leonor Couchez, ocurrido en Olavarría el 9 de octubre de 2025, a la edad de 81 años.

Lidia era Jubilada y Pensionada, nacida en Sierra Chica y querida vecina de Sierras Bayas.

Su partida es lamentada por sus hijos, sus hijos políticos, sus nietos, sus hermanas, sus sobrinos y demás deudos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

Servicio de Sepelio

Velatorio: Sala velatoria de Sierras Bayas . El velatorio comenzó hoy, viernes 10 de octubre, a las 7:00 horas .

Sala velatoria de . El velatorio . Responso: Capilla Ardiente.

Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio de Sierras Bayas .

Cementerio de . Día y Hora de Inhumación: Hoy, viernes 10 de octubre de 2025, a las 13:30 horas.

Servicio: Adherido a Coopelectric.