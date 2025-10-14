Sentido adiós a Lidia Elisabet Alvano de Caballeri, “Eli”, jubilada y vecina de Pueblo Nuevo

2 horas ago Necrológicas

La olavarriense falleció hoy 14 de octubre a los 62 años. Sus restos serán cremados en Pinos de Paz en horario a confirmar.

 

Con profundo pesar se comunicó el fallecimiento de Lidia Elisabet Alvano de Caballeri, conocida cariñosamente como “Eli“, ocurrido en Olavarría hoy, 14 de octubre de 2025, a la edad de 62 años.

Lidia era Jubilada, oriunda de Olavarría y vecina del Barrio Pueblo Nuevo.

Su partida es lamentada por su esposo Roberto Caballeri; sus hijos Sabrina y Enzo Caballeri; su madre Delfa; su hermano José, y demás deudos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

 

Servicio de Sepelio

  • Velatorio/Responso: Sin velatorio y sin responso.
  • Cremación: Crematorio Pinos de Paz.
  • Día y Hora de Cremación: A confirmar.
  • Servicio: Adherido a Coopelectric.
Compartir

Tags

Powered by WordPress | Designed by TieLabs
© Copyright 2025, All Rights Reserved