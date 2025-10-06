Sentido adiós a Julián Andrés Wagner, estudiante y vecino de Hipólito Yrigoyen

El joven olavarriense falleció este 5 de octubre a los 27 años. Sus restos están siendo velados y serán cremados en Pinos de Paz en día y hora a confirmar.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Julián Andrés Wagner, ocurrido en Olavarría el 5 de octubre de 2025, a la temprana edad de 27 años.

Julián era estudiante, oriundo de Olavarría y vecino del Barrio Hipólito Yrigoyen.

Su partida es lamentada por su madre Delia Palahy; su padre Sergio Wagner; su hermano Mateo Wagner, y demás deudos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “E”.

España 2942, Departamento “E”. Responso: Capilla Ardiente.

Capilla Ardiente. Cremación: Crematorio Pinos de Paz.

Crematorio Pinos de Paz. Día y Hora de Cremación: A confirmar.

A confirmar. Servicio: Adherido a Coopelectric.