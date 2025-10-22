Sentido adiós a Juan Carlos Severo, vecino de Olavarría

El hombre falleció ayer 21 de octubre a los 79 años. Sus restos están siendo velados en España 2942 y serán cremados en Pinos de Paz en horario a confirmar.
Con profundo pesar se comunicó el fallecimiento de Juan Carlos Severo, ocurrido en Olavarría ayer, 21 de octubre de 2025, a la edad de 79 años.
Su partida es lamentada por su esposa Ana María Sciara; sus hijos; sus hijos políticos; sus nietos; sus bisnietos, y demás deudos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.
Servicio de Sepelio
- Velatorio: España 2942, Departamento “D”. El velatorio se realiza hoy, miércoles 22 de octubre, de 09:00 a 11:00 horas.
- Responso: Capilla Ardiente.
- Cremación: Crematorio Pinos de Paz.
- Día y Hora de Cremación: A confirmar.
- Servicio: Adherido a Coopelectric.