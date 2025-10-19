Sentido adiós a Josefa Cesárea Vega Vda. de Zaldua, “Nené”, vecina de Pueblo Nuevo

La mujer, de 85 años y jubilada, falleció hoy 19 de octubre. Sus restos serán inhumados mañana lunes en el Cementerio Loma de Paz.

Con profundo pesar se comunicó el fallecimiento de Josefa Cesárea Vega Viuda de Zaldua, conocida cariñosamente como “Nené“, ocurrido en Olavarría hoy, 19 de octubre de 2025, a la edad de 85 años.

Josefa era Jubilada y Pensionada, y apreciada vecina del Barrio Pueblo Nuevo.

Su partida es lamentada por sus hijos Javier, Mercedes y Ángel Zaldua; hijos políticos, nietos, bisnietos, y demás familiares y deudos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “C”.

Responso: Capilla Ardiente.

Inhumación: Cementerio Loma de Paz.

Cementerio . Día y Hora de Inhumación: Lunes 20 de octubre de 2025, a las 09:30 horas.

Servicio: Adherido a Coopelectric.