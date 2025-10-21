Sentido adiós a Hilda Mariela Arouxet, Empleada Municipal y vecina del Barrio Evita

La olavarriense falleció hoy 21 de octubre en Junín a los 56 años. Sus restos están siendo velados y serán inhumados mañana miércoles en el Cementerio Loma de Paz.
Con profundo pesar se comunicó el fallecimiento de Hilda Mariela Arouxet, ocurrido en Junín hoy, 21 de octubre de 2025, a la edad de 56 años.
Hilda era Empleada Municipal, oriunda de Olavarría y apreciada vecina del Barrio Evita.
Se participa a sus deudos y allegados de su fallecimiento.
Servicio de Sepelio
- Velatorio: España 2942, Departamento “A”. El velatorio comienza hoy, martes 21 de octubre, a las 20:00 horas.
- Responso: No se realizará responso.
- Inhumación: Cementerio Loma de Paz.
- Día y Hora de Inhumación: Miércoles 22 de octubre de 2025, a las 10:30 horas.