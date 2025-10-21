Sentido adiós a Héctor Carlos Uvilla, “Cacho”, ex empleado de Telefónica y vecino del Barrio Sarmiento

El hombre, oriundo de La Pampa, falleció hoy 21 de octubre a los 65 años. Sus restos están siendo velados y serán inhumados esta misma tarde en el Cementerio Loma de Paz.
Con profundo pesar se comunicó el fallecimiento de Héctor Carlos Uvilla, conocido cariñosamente como “Cacho“, ocurrido en Olavarría hoy, 21 de octubre de 2025, a la edad de 65 años.
Héctor era Ex Empleado de Telefónica y Jubilado, oriundo de La Pampa y apreciado vecino del Barrio Sarmiento.
Su partida es lamentada por su compañera Cristina; su madre; sus hijos; su hija política; sus nietos; sus hermanos; sus sobrinos, y demás deudos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.
Servicio de Sepelio
- Velatorio: España 2942, Departamento “D”. El velatorio se realiza hoy, martes 21 de octubre, de 10:30 a 14:30 horas.
- Responso: Capilla Ardiente.
- Inhumación: Cementerio Loma de Paz.
- Día y Hora de Inhumación: Hoy, martes 21 de octubre de 2025, a las 14:30 horas.