Sentido adiós a Héctor Abel Masson, “Isoca”, jubilado y vecino de Colonia San Miguel

El hombre falleció hoy sábado 11 de octubre a los 89 años. Sus restos serán velados en Sierras Bayas e inhumados mañana domingo en el Cementerio Municipal de Colonia San Miguel.

Con pesar se comunicó el fallecimiento de Héctor Abel Masson, conocido afectuosamente como “Isoca“, ocurrido en Olavarría hoy, 11 de octubre de 2025, a la edad de 89 años.

Héctor era jubilado y un apreciado vecino de Colonia San Miguel.

Su partida es lamentada por sus sobrinos, sobrinos políticos y demás deudos, quienes participan con profundo dolor de su fallecimiento.

Servicio de Sepelio

Velatorio: Sala de Sierras Bayas , Departamento “A”. El velatorio comienza mañana domingo 12 de octubre a las 08:00 horas.

Sala de , Departamento “A”. El velatorio comienza mañana Responso: Capilla Ardiente.

Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Municipal de Colonia San Miguel .

Cementerio Municipal de . Día y Hora de Inhumación: Mañana, domingo 12 de octubre de 2025, a las 10:00 horas.

Servicio: Adherido a Coopelectric.