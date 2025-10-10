Sentido adiós a Gerónimo Bangelisto Urbina, “Carlos”, jubilado de Barrio Cuarteles

El olavarriense, oriundo de Espigas, falleció este 10 de octubre a los 74 años. Sus restos serán inhumados mañana sábado en el Cementerio Loma de Paz.

Con pesar se comunicó el fallecimiento de Gerónimo Bangelisto Urbina, conocido afectuosamente como “Carlos“, ocurrido en Olavarría el 10 de octubre de 2025, a la edad de 74 años.

Gerónimo era jubilado, nacido en Espigas y vecino del Barrio Cuarteles.

Aunque no se detallan familiares, sus deudos participan su fallecimiento.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “A”.

España 2942, Departamento “A”. Responso: Capilla Ardiente.

Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz .

Cementerio . Día y Hora de Inhumación: Mañana, sábado 11 de octubre de 2025, a las 8:30 horas.

Servicio: Adherido a Coopelectric.