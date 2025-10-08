Sentido adiós a Fernando Javier Martinoia, “Fernan”, Maestro Mayor de Obras y vecino de Mariano Moreno

El olavarriense falleció este 7 de octubre a los 52 años. Sus restos están siendo velados y serán inhumados hoy miércoles en el Cementerio Loma de Paz.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Fernando Javier Martinoia, conocido afectuosamente como “Fernan“, ocurrido en Olavarría el 7 de octubre de 2025, a la edad de 52 años.

Fernando era Maestro Mayor de Obras, oriundo de Olavarría y vecino del Barrio Mariano Moreno.

Su partida es lamentada por su hija Agustina; su nieta Melany; sus padres Mabel y Roberto; sus hermanas Gabriela, Marianela y Lucrecia; sus hermanos políticos; sus sobrinos Milena, Bianca, Alma, Izan e Indalecio; sus tíos, primos, amigos y demás deudos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “C”. El velatorio comenzó hoy a las 10:30 hs.

España 2942, Departamento “C”. El velatorio Responso: Capilla Ardiente.

Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz.

Cementerio Loma de Paz. Día y Hora de Inhumación: Hoy, miércoles 8 de octubre de 2025, a las 12:30 horas.

Servicio: Adherido a Coopelectric.