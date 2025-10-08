Sentido adiós a Fernando Javier Martinoia, “Fernan”, Maestro Mayor de Obras y vecino de Mariano Moreno

El olavarriense falleció este 7 de octubre a los 52 años. Sus restos están siendo velados y serán inhumados hoy miércoles en el Cementerio Loma de Paz.
Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Fernando Javier Martinoia, conocido afectuosamente como “Fernan“, ocurrido en Olavarría el 7 de octubre de 2025, a la edad de 52 años.
Fernando era Maestro Mayor de Obras, oriundo de Olavarría y vecino del Barrio Mariano Moreno.
Su partida es lamentada por su hija Agustina; su nieta Melany; sus padres Mabel y Roberto; sus hermanas Gabriela, Marianela y Lucrecia; sus hermanos políticos; sus sobrinos Milena, Bianca, Alma, Izan e Indalecio; sus tíos, primos, amigos y demás deudos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.
Servicio de Sepelio
- Velatorio: España 2942, Departamento “C”. El velatorio comenzó hoy a las 10:30 hs.
- Responso: Capilla Ardiente.
- Inhumación: Cementerio Loma de Paz.
- Día y Hora de Inhumación: Hoy, miércoles 8 de octubre de 2025, a las 12:30 horas.
- Servicio: Adherido a Coopelectric.