Sentido adiós a Carlos Alejandro Ortiz, Productor Rural y vecino del Microcentro

4 horas ago Necrológicas

El olavarriense falleció repentinamente este 8 de octubre a los 63 años. Sus restos serán cremados en Pinos de Paz.

Con profundo dolor se comunicó el fallecimiento de Carlos Alejandro Ortiz, ocurrido de manera repentina en Olavarría el 8 de octubre de 2025, a la edad de 63 años.

Carlos se desempeñaba como Productor Rural, era oriundo de Olavarría y un apreciado vecino del Microcentro de la ciudad.

Su esposa Rosana, sus hijos Ignacio y Pilar, junto a sus familiares, allegados y demás deudos participan su fallecimiento, lamentando profundamente su repentina partida y deseando su descanso eterno.

 

Servicio de Sepelio

  • Velatorio: Sin velatorio. Sin responso.
  • Inhumación: Crematorio Pinos de Paz.
  • Día y Hora: A confirmar.
  • Servicio: Adherido a Coopelectric.
