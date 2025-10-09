Sentido adiós a Carlos Alejandro Ortiz, Productor Rural y vecino del Microcentro

El olavarriense falleció repentinamente este 8 de octubre a los 63 años. Sus restos serán cremados en Pinos de Paz.
Con profundo dolor se comunicó el fallecimiento de Carlos Alejandro Ortiz, ocurrido de manera repentina en Olavarría el 8 de octubre de 2025, a la edad de 63 años.
Carlos se desempeñaba como Productor Rural, era oriundo de Olavarría y un apreciado vecino del Microcentro de la ciudad.
Su esposa Rosana, sus hijos Ignacio y Pilar, junto a sus familiares, allegados y demás deudos participan su fallecimiento, lamentando profundamente su repentina partida y deseando su descanso eterno.
Servicio de Sepelio
- Velatorio: Sin velatorio. Sin responso.
- Inhumación: Crematorio Pinos de Paz.
- Día y Hora: A confirmar.
- Servicio: Adherido a Coopelectric.