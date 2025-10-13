Sentido adiós a Ana María Foti, “Anita”, jubilada y vecina del Barrio Hipólito Yrigoyen

La olavarriense falleció este 12 de octubre a los 81 años. Sus restos serán cremados hoy lunes en Pinos de Paz.

Con profundo pesar se comunicó el fallecimiento de Ana María Foti Viuda de Baudonnet, conocida cariñosamente como “Anita“, ocurrido en Olavarría el 12 de octubre de 2025, a la edad de 81 años.

Ana María era Jubilada y Pensionada, oriunda de Olavarría y vecina del Barrio Hipólito Yrigoyen.

Su partida es lamentada por sus hijos: Alejandro, Silvia y Susana; sus hijos políticos, nietos, bisnietos, y demás deudos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

Servicio de Sepelio

Velatorio/Responso: Sin velatorio y sin responso.

Crematorio Pinos de Paz .

Crematorio . Día y Hora de Cremación: Hoy, lunes 13 de octubre de 2025, a las 12:30 horas.

Servicio: Adherido a Coopelectric.