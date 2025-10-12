Sentido adiós a Ana Isabel Zanazzi Viuda de Ferreyra, jubilada y oriunda de General La Madrid

La mujer falleció este 11 de octubre a los 81 años. Sus restos están siendo velados y serán cremados en Pinos de Paz en horario a confirmar.

Con profundo pesar se comunicó el fallecimiento de Ana Isabel Zanazzi Viuda de Ferreyra, ocurrido en Olavarría el 11 de octubre de 2025, a la edad de 81 años.

Ana Isabel era jubilada, oriunda de General La Madrid.

Su partida es lamentada por sus hijos, sus hermanos, sus nietos, sus bisnietos y demás deudos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “D”. El velatorio se realiza hoy, domingo 12 de octubre, de 08:00 a 12:00 horas.

Cremación: Crematorio Pinos de Paz.

Servicio: Adherido a Coopelectric.