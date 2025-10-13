Sentido adiós a Alicia Noemí Pilas, enfermera jubilada del Hospital Municipal y vecina del Barrio Sarmiento

La mujer, oriunda de Tandil, falleció hoy 13 de octubre a los 75 años. Sus restos serán inhumados mañana martes en el Cementerio Loma de Paz.

Con profundo pesar se comunicó el fallecimiento de Alicia Noemí Pilas, ocurrido en Olavarría hoy, 13 de octubre de 2025, a la edad de 75 años.

Alicia era Enfermera Jubilada del Hospital Municipal, oriunda de Tandil y apreciada vecina del Barrio Sarmiento.

Su partida es lamentada por sus hijos César y Pablo; sus hijas políticas, sus nietas, y demás deudos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “B”. El velatorio comienza mañana, martes 14 de octubre, a las 08:00 horas.

España 2942, Departamento “B”. El velatorio Responso: Capilla Ardiente.

Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz .

Cementerio . Día y Hora de Inhumación: Mañana, martes 14 de octubre de 2025, a las 12:30 horas.

Servicio: Adherido a Coopelectric.