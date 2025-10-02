Sentido adiós a Albino Antonio Gaitán, jubilado y vecino de Sierras Bayas

6 horas ago Necrológicas

El hombre, de 78 años y oriundo de Entre Ríos, falleció este 1 de octubre. Sus restos serán cremados en Pinos de Paz. La hora y fecha del velatorio y la cremación están pendientes de confirmación.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Albino Antonio Gaitán, ocurrido en Olavarría el 1 de octubre de 2025, a la edad de 78 años.

Albino era un apreciado jubilado, oriundo de Entre Ríos y residente de Sierras Bayas.

Su partida es lamentada por su esposa Marta Becker; sus hijos Nancy Noemi, Cintia Daiana, Sergio Antonio y Paola Vanesa Gaitán; sus hijos políticos Julio Figueroa, Ayelén Guirar y Walter Wicker; sus nietos Ángel y Briana; y demás deudos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

 

Servicio de Sepelio

 

  • Velatorio: Día y hora a confirmar.
  • Responso: Capilla Ardiente.
  • Cremación: Crematorio Pinos de Paz.
  • Día y Hora de Cremación: A confirmar.
  • Servicio: Adherido a Coopelectric.
Compartir

Tags

Powered by WordPress | Designed by TieLabs
© Copyright 2025, All Rights Reserved