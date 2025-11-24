La ciudad vive una jornada de celebración en el Parque Helios Eseverri con una variada grilla artística que culminará con el show de Los Totora. El evento es abierto al público e incluye música, cultura y participación comunitaria por el 158° aniversario.

Olavarría. La ciudad celebra su 158° Aniversario con una gran fiesta en el Parque Helios Eseverri. La jornada de celebración está siendo cubierta en vivo con imágenes, testimonios y todo lo que ocurre en el festejo central.

El evento, que reúne a miles de vecinos y visitantes, cuenta con una nutrida grilla de propuestas culturales y musicales que se desarrollan a lo largo del día.

Grilla Artística Destacada

La celebración está marcada por la presentación de bandas y artistas locales y regionales, con una propuesta que combina distintos géneros:

Juan Fleitas Set Vinilos

Organismo en el Aire

Red Swing

Las Chinas

Salastkbron

Alta Gamma

DJ Agustín Senger

Las Piernas del Teniente Dan

Gran Cierre

El momento más esperado de la noche es el show de cierre, a cargo del reconocido grupo de cumbia pop Los Totora. Su presentación marcará la culminación del festejo por los 158 años de la fundación de Olavarría.

La cobertura en vivo sigue de cerca el evento, documentando el ambiente festivo, las actividades culturales y la participación masiva de la comunidad en este importante aniversario.