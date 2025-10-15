Secuestro de Arma de Fuego en Allanamiento por Causa de Violencia de Género

Un hombre de 43 años fue imputado por “Lesiones Leves” luego de que la policía incautara una pistola calibre .40 y municiones en su domicilio de Rivadavia al 1400.

Efectivos de la Comisaría Primera, en una acción conjunta con la Comisaría de la Mujer y la Familia, llevaron a cabo un allanamiento positivo este martes, 14 de octubre de 2025, en el marco de una causa por violencia de género.

El procedimiento se materializó en un domicilio de la calle Rivadavia al 1400, en base a una orden judicial por una “Lesiones Leves”. El Gabinete Técnico Operativo (GTO) logró el secuestro de los siguientes elementos:

Un arma de fuego tipo pistola calibre .40 .

. Su cargador.

Diez municiones calibre .40.

Un masculino de 43 años resultó imputado en la causa. Las actuaciones judiciales quedaron a cargo de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, con la intervención de la Ayudante Fiscal Dra. Mirta Deroni.