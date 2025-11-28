Tras la denuncia por el hurto de una moto Honda Wave 110 cc, el Grupo Técnico Operativo de la Comisaría Segunda identificó al autor y realizó un allanamiento en su domicilio, logrando recuperar el rodado.

Olavarría. La Comisaría Segunda de Olavarría informó sobre un operativo que resultó en el secuestro de una motocicleta sustraída, en una causa caratulada como Secuestro Activo (Hurto Motovehículo).

El hecho se registró el pasado miércoles 26 de noviembre de 2025.

El Grupo Técnico Operativo de la Comisaría Segunda inició tareas investigativas a raíz de la denuncia de un ciudadano por la sustracción de su moto Honda Wave 110 cc.

Las investigaciones permitieron establecer la identidad del autor del hecho, un masculino de 21 años.

Allanamiento: Se realizó un allanamiento con anuencia en el domicilio del imputado, ubicado en la calle Laprida al 4100 .

Resultado: La diligencia arrojó resultado positivo, procediéndose al secuestro del rodado hurtado.

El joven de 21 años fue notificado y quedó a disposición de la UFI N° 4, a cargo de la Dra. Serrano.