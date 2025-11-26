El operativo se realizó este martes en la intersección de las Rutas Provinciales Nº 51 y 86.

El conductor de un camión, oriundo de General Arenales, llevaba dos cajas con $33.933.120 ocultos detrás del asiento sin documentación que respaldara su procedencia o destino.

Personal del Destacamento de Policía de Seguridad Vial Lamadrid realizó un importante secuestro de dinero en efectivo durante un operativo de rutina.

El hecho ocurrió este martes, 25 de noviembre de 2025, aproximadamente a las 11:45 horas, en la rotonda que une las Rutas Provinciales Nº 51 y 86 (Lamadrid – Laprida). Los efectivos interceptaron un camión marca Volvo con semirremolque, conducido por un masculino mayor de edad, oriundo de General Arenales.

El Hallazgo

Durante la inspección de la unidad, los oficiales localizaron dos cajas herméticamente cerradas que se encontraban ocultas detrás del asiento del conductor.

Al ser verificadas, se constató que contenían una suma total de $33.933.120 (treinta y tres millones novecientos treinta y tres mil ciento veinte pesos).

Fuentes policiales indicaron que el transportista no pudo justificar la procedencia ni el destino del dinero. Por este motivo, se procedió al secuestro preventivo del efectivo y al inicio de las actuaciones correspondientes.

Interviene en la causa la Ayudantía Fiscal de General Lamadrid, a cargo del Dr. Malianni.

Fuente: Laprida Noticias