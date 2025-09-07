Sebastián Matrella, de Somos Olavarría, ya emitió su voto en las Elecciones Legislativas

El segundo candidato a concejal del espacio sufragó en el Jardín de Infantes N°915 y llamó a los vecinos a participar en la jornada electoral.

Sebastián Matrella, segundo candidato a concejal por el espacio Somos Olavarría, emitió su voto este domingo en el Jardín de Infantes N° 915, minutos después de las 12:30 horas.

Tras sufragar, Matrella destacó la importancia de la participación ciudadana en los comicios. “Llegó el 7 de septiembre y lo más importante de estas elecciones es que los olavarrienses concurran a votar y no dejen que otros elijan por ellos”, manifestó.