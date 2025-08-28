Sebastián Matrella cuestiona al oficialismo tras el debate de candidatos

El concejal de Somos Olavarría criticó la falta de propuestas “concretas” del candidato oficialista Leonardo Yunger, a quien acusó de solo mencionar obras recientes de campaña y de evadir temas como la inseguridad.

Tras la finalización del Debate de Candidatos a Concejales, el edil Sebastián Matrella, de la lista Somos Olavarría, expresó su descontento con la exposición del candidato oficialista Leonardo Yunger.

Según Matrella, durante la intervención del oficialismo, no se escuchó “ninguna propuesta concreta”. En su lugar, el concejal señaló que Yunger se limitó a mencionar “lo poco que el Gobierno Municipal viene realizando en las últimas semanas”, calificándolo como una estrategia de campaña electoral.

El candidato de Somos Olavarría también criticó la falta de abordaje de la “creciente ola de inseguridad” en la ciudad y las localidades, una problemática que, según él, es una de las mayores preocupaciones de los vecinos y de la cual el Departamento Ejecutivo “lamentablemente menos se ocupa”.

Matrella concluyó su declaración cuestionando el perfil que el candidato oficialista adoptaría en caso de asumir la banca, y enfatizó que el Partido de Olavarría necesita “dirigentes serios, comprometidos y que escuchen las demandas de la comunidad”.