“Sea cual sea el resultado, nosotros el domingo vamos a festejar por que esto lo hacemos apostando a futuro”

Así lo expresó la candidata a concejal, Celeste Arouxet, quien forma parte del espacio Ahora Olavarría junto a Guillermo Lascano.

“Estoy muy feliz y agradecida por la gente que al comienzo se acercó para hacer consultas y que luego se sumó a militar y ya forman parte del espacio, y esa es la militancia que sirve, la que no es rentada por que tienen sentido de pertenencia y es lo que se necesita para formar parte de un espacio nuevo, eso hace que el cansancio no se note y nos de mas fuerzas para seguir caminando la calle para construir un proyecto a largo plazo” comenzó diciendo la concejal de Ahora Olavarría quien el domingo buscará renovar su banca en el concejo Deliberante..

Por otra parte remarcó “No se hace política solamente desde un lugar en el concejo deliberante, nosotros salimos a la calle y le damos respuesta desde ese lugar, por eso le pedimos a la gente que el domingo nos acompañe y a partir del lunes nos ayuden a seguir creciendo por que desde Ahora Olavarría le vamos a dar una mirada distinta a la política por que la gente lo esta pidiendo. Quienes integran el grupo son personas a políticas que saben de la problemática del vecino por que la viven y la quieren solucionar, sabemos que estamos en una ciudad que tiene todo para crecer y no lo hacemos por que la mala política nos paso por encima”.

Además agregó “Nuestro espacio es algo nuevo y sin estructura, hacemos todo a pulmón porque son 2.400 manzanas que recorrimos, son 150.000 boletos que repartimos, hacemos todo con recursos nuestros y con la capacidad que tiene el equipo de trabajo que tenemos. Cuando con Guillermo Lascano decidimos armar el proyecto lo soñábamos a largo plazo y que hayamos tenido esta respuesta tan positiva a corto plazo nos pone muy contentos lo que nos motiva a seguir, sobre todo por que la gente nos necesita”.

Refiriéndose al proyecto presentado recientemente donde sugieren la reducción de dietas a concejales y funcionarios municipales, Arouxet detalló “cuando comenzamos a dialogar con la gente, ya bajo el espacio de ahora Olavarría, ellos nos acercaban diversas problemáticas surgidas durante la pandemia donde nos reclamaban ¿dónde está el gesto de la política? Y sabiendo que queríamos darle al Municipio una herramienta mas para ayudar al cecino, presentamos esta propuesta cuyos recursos sobrantes sea destinado a obras, a la gente le quisimos mostrar un gesto por parte de nuestra para mejorarle la calidad de vida sin olvidar que ese dinero es del vecino.”

Al ser consultada por la aceptacion o no del proyecto en la clase política expresó “ya tomo estado parlamentario donde algunos concejales lo aceptaron, notro no dieron respuesta y muchos se mostraron en contra por lo que creemos que el proyecto no va a salir aprobado”

Respecto a un proyecto de viviendas que fue presentado tiempo atrás, la concejal explicó que “ahora todos quieren hacer viviendas, nosotros hace 8 meses presentamos el proyecto para la construcción de 2300 viviendas en 15 años, construyéndose 100 en un año, con fondos municipales totalmente realizable pero este proyecto está trabado por una respuesta del ejecutivo quienes nos deben indicar la cantidad de lotes diponibles para la concreción del proyecto”.

Por ultimo señaló “sea cual sea el resultado, nosotros el domingo vamos a festejar, no importa si sacamos un 6, 7, 8, o 12 por ciento por que esto lo hacemos apostando a futuro”