Se viene una nueva fecha del Fútbol Local

Entre el domingo 10 y el lunes 11 de marzo se disputará la segunda fecha de los torneo de la Primera División, tanto de la rama masculina como femenina, que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría.

Cronograma 2da. Fecha – Fase Inicial del Interligas:

Domingo 10/3

11:00 Hs. Colonias y Cerros vs. El Fortín, en el “Clemente Tete Di Carlo” de Embajadores.

16:15 Hs. Hinojo vs. Sierra Chica, en el “Enrique De La Quintana”.

16:30 Hs. Espigas vs. Loma Negra, en el Estadio “Pedro Iriart Legorburu” de Sierra Chica.

16:30 Hs. San Martin de Sierras Bayas vs. Municipales, en el “Pozo Serrano”.

17:00 Hs. Estudiantes vs. Embajadores, en el “Ricardo Sáncez” del Club El Fortín.

Lunes 11/3

20:00 Hs. Ferro Carril Sud vs. Racing, en el “Domingo Francisco Colasurdo”.

Cronograma 2da. Fecha Torneo Apertura del Fútbol Femenino:

Domingo 10/3

13:00 Hs. Estudiantes vs. Embajadores, en la Cancha de El Fortín.

15:30 Hs. Colonias y Cerros vs. El Fortín, en la Cancha de Embajadores.

18:00 Hs. Ferro vs. Racing, en el “Domingo Colasurdo”.