Se viene un nueva jornada dominguera de fútbol

Este domingo 24 de marzo se disputará la cuarta fecha de la etapa local del Torneo Interligas 2024 de Primera División. Además se jugará también la cuarta jornada del Torneo Apertura de Primera División del Fútbol Femenino de Olavarría.

Cronograma 4ta. Fecha – Etapa Inicial – Torneo Unión Deportiva Regional:

16:30 Hs. San Martín de Sierras Bayas vs. Embajadores, en el Pozo Serrano.

15:30 Hs. El Fortín vs. Loma Negra, en el “Ricardo Sánchez”.

16:00 Hs. Racing A. Club vs. Estudiantes, en “Domingo F. Colasurdo” de Ferro.

19:00 Hs. Colonias y Cerros vs. Municipales, en el “Clemente Tete Di Carlo” de Embajadores.

16:00 Hs. Espigas vs. Sierra Chica, en “Pedro Iriart Legorburu”.

Atlético Hinojo vs. Ferro Carril Sud, aún sin programación.

Partidos correspondientes a la 4º Fecha – Apertura – Primera División Femenina Local:

20:30 Hs. Racing vs. Estudiantes, en la cancha de Ferro.

11:45 Hs. Muñoz vs. Club Ciudad de Olavarría, en la cancha de Sierra Chica.

13:00 Hs. San Martín vs. Embajadores, en la cancha de Municipales.

15:00 Hs. Colonias y Cerros vs. Municipales, en la cancha de Embajadores.