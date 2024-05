Se viene la última jornada de la etapa local del Interligas de fútbol

El domingo 19 de Mayo se disputará la undécima y última fecha de la fase local del Torneo Unión Deportiva Regional 2024 de Primera División. También habrá actividad de la Primera Local Femenina.

Cronograma 11ma. Fecha del Interligas:

Domingo 19/5

(Todos los partidos van desde las 15:00 horas)

Embajadores vs. Racing, en el “Clemente Tete Di Carlo”.

Espigas vs. Colonias y Cerros, en el “Pedro Iriart Legorburu” de Sierra Chica.

San Martin vs. El Fortín, en el “Pozo Serrano” de Sierras Bayas.

Atlético Hinojo vs. Loma Negra, en el “Enrique De La Quintana”.

Ferro Carril Sud vs. Sierra Chica, en el “Domingo Francisco Colasurdo”.

Estudiantes vs. Municipales, en el “Parque Carlos Guerrero”.

Tabla de Posiciones: 1) Ferro, 26 puntos; 2) Racing, 24; 3) Estudiantes, 23; 4) Embajadores y El Fortín, 21; 6) Municipales, 15; 7) Hinojo, 12; 8) Espigas, 9; 9) Loma Negra y Colonias y Cerros, 7; 11) Sierra Chica, 6; y 12) San Martín, 4 unidades.

Cronograma 11° Fecha Torneo Apertura de Primera División Femenina:

Domingo 19/5

11:00 Hs. Muñoz vs. Colonias y Cerros, en la cancha de Sierra Chica.

11:00 Hs. San Martín vs. El Fortín, en cancha de Municipales.

11:00 Hs. Embajadores vs. Racing, en cancha del CEO.

17:00 Hs. Estudiantes vs. Municipales, en cancha del CAE.

Martes 21/5

20:00 Hs. Ferro vs. Club Ciudad de Olavarría, en cancha de Ferro.