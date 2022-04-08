Se viene la 5º fecha del FOLA

Será este fin de semana en las canchas de Industrial, Villa Aurora y Eucaliptus
CRONOGRAMA COMPLETO
SABADO CANCHA VILLA AURORA
- 14:00HS SARMIENTO NORTE VS VETERANOS F.C
- 16:00HS ATLANTA DE SIERRA CHICA VS VILLA AURORA
DOMINGO CANCHA INDUSTRIAL
- 11:00HS NICOLAS AVELLANEDA VS DEPORTIVO “LA UNIÓN”
- 13:00HS BARRACA VS PURA SAL
- 15:00HS PUEBLO NUEVO VS SARMIENTO F.C
- 16:40HS PICO DE ORO F.C VS DEP. ESPAÑOL
DOMINGO CANCHA EUCALIPTUS
- 11:00HS VILLA MAGDALENA VS ALIANZA AMIGOS
- 13:00HS VIRI VIRI F.C VS QUILMES F.C
- 15:00HS DEP. FLAMARIA VS JAMAICA F.C
- 16:40HS EL GRANATE F.C VS CARNICERÍA “EL PAISANO”
Comentarios