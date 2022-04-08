Se viene la 5º fecha del FOLA

Olavarria Noticias 08/04/2022 Sociedad

Compartir:

Será este fin de semana en las canchas de Industrial, Villa Aurora y Eucaliptus

CRONOGRAMA COMPLETO

 

SABADO CANCHA VILLA AURORA

  • 14:00HS SARMIENTO NORTE VS VETERANOS F.C
  • 16:00HS ATLANTA DE SIERRA CHICA VS VILLA AURORA

 

DOMINGO CANCHA INDUSTRIAL

  • 11:00HS NICOLAS AVELLANEDA VS DEPORTIVO “LA UNIÓN”
  • 13:00HS BARRACA VS PURA SAL
  • 15:00HS PUEBLO NUEVO VS SARMIENTO F.C
  • 16:40HS PICO DE ORO F.C VS DEP. ESPAÑOL

 

DOMINGO CANCHA EUCALIPTUS

  • 11:00HS VILLA MAGDALENA VS ALIANZA AMIGOS
  • 13:00HS VIRI VIRI F.C VS QUILMES F.C
  • 15:00HS DEP. FLAMARIA VS JAMAICA F.C
  • 16:40HS EL GRANATE F.C VS CARNICERÍA “EL PAISANO”

 

Comentarios
Compartir:

Etiquetas

| Diseñado por: A-J Proyect
© Copyright 2022, Todos los derechos reservados