Se viene el estreno de Nico Romero en el Turismo Pista

Este fin de semana (viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de septiembre) se desarrollará la octava fecha del Turismo Pista en el Autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de la Ciudad de Buenos Aires. En la Clase Uno, estará debutando el olavarriense Nicolás Romero. Además dirán presente Valisi, Melian, Martinelli, Herrera, Rojas y Tambucci.

Nicolás Romero utilizará el Nº 123 y su Fiat Uno tendrá la atención de Hamlet Simona, quien se ocupará tanto del chasis como del motor. Asimismo, dentro de la divisional menor del TP, también estarán compitiendo el sierrabayense Diego Valisi y los olavarrienses Gabriel Melian y Juan José Martinelli.

Por su parte en la categoría intermedia, Agustín Herrera y Nicolás Rojas serán los representantes de Olavarría en el “Gálvez” de Buenos Aires. Mientras que en la Clase Tres, el piloto de Sierras Bayas, Santiago Tambucci, buscará ser protagonista durante todo el fin de semana.

Cronograma oficial 8º Fecha del Turismo Pista en el “Oscar y Juan Gálvez”:

Viernes 15/9

10:20 a 10:40 TURISMO PISTA CLASE 2 – ENTRENAMIENTO I – GRUPO B

10:50 a 11:10 TURISMO PISTA CLASE 2 – ENTRENAMIENTO I – GRUPO A

11:20 a 11:40 TURISMO PISTA CLASE 3 – ENTRENAMIENTO I – GRUPO B

11:50 a 12:10 TURISMO PISTA CLASE 3 – ENTRENAMIENTO I – GRUPO A

12:20 a 12:35 TURISMO PISTA CLASE 1 – ENTRENAMIENTO II – GRUPO B

12:45 a 13:00 TURISMO PISTA CLASE 1 – ENTRENAMIENTO II – GRUPO A

13:10 a 13:30 TURISMO PISTA CLASE 2 – ENTRENAMIENTO II – GRUPO B

13:40 a 14:00 TURISMO PISTA CLASE 2 – ENTRENAMIENTO II – GRUPO A

14:10 a 14:30 TURISMO PISTA CLASE 3 – ENTRENAMIENTO II – GRUPO B

14:40 a 15:00 TURISMO PISTA CLASE 3 – ENTRENAMIENTO II – GRUPO A

15:20 a 15:30 TURISMO PISTA CLASE 1 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO B

15:40 a 15:50 TURISMO PISTA CLASE 1 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO C

16:00 a 16:10 TURISMO PISTA CLASE 1 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO A

16:20 a 16:30 TURISMO PISTA CLASE 2 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO B

16:40 a 16:50 TURISMO PISTA CLASE 2 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO C

17:00 a 17:10 TURISMO PISTA CLASE 2 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO A

17:20 a 17:30 TURISMO PISTA CLASE 3 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO B

17:40 a 17:50 TURISMO PISTA CLASE 3 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO C

18:00 a 18:10 TURISMO PISTA CLASE 3 -CLASIFICACIÓN I – GRUPO A.

Sábado 16/9

09:30 a 09:40 TURISMO PISTA CLASE 2 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO B

09:45 a 09:55 TURISMO PISTA CLASE 2 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO C

10:00 a 10:10 TURISMO PISTA CLASE 2 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO A

10:15 a 10:25 TURISMO PISTA CLASE 3 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO B

10:30 a 10:40 TURISMO PISTA CLASE 3 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO C

10:45 a 10:55 TURISMO PISTA CLASE 3 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO A

11:00 a 11:10 TURISMO PISTA CLASE 1 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO B

11:15 a 11:25 TURISMO PISTA CLASE 1 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO C

11:30 a 11:40 TURISMO PISTA CLASE 1 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO A

12:50 TURISMO PISTA CLASE 2 – 1° SERIE – 6 VUELTAS

13:20 TURISMO PISTA CLASE 2 – 2° SERIE – 6 VUELTAS

13:50 TURISMO PISTA CLASE 2 – 3° SERIE – 6 VUELTAS

14:20 TURISMO PISTA CLASE 3 – 1° SERIE – 6 VUELTAS

14:50 TURISMO PISTA CLASE 3 – 2° SERIE – 6 VUELTAS

15:20 TURISMO PISTA CLASE 3 – 3° SERIE – 6 VUELTAS

16:10 TURISMO PISTA CLASE 1 – 1° SERIE – 6 VUELTAS

16:40 TURISMO PISTA CLASE 1 – 2° SERIE – 6 VUELTAS

17:10 TURISMO PISTA CLASE 1 – 3° SERIE – 6 VUELTAS.

Domingo 17/9

09:40 TURISMO PISTA CLASE 1 – FINAL -15 VUELTAS ó Maáximo 25 Minutos

10:30 TURISMO PISTA CLASE 2 – FINAL – 18 VUELTAS ó Máximo 35 Minutos

11:40 TURISMO PISTA CLASE 3 – FINAL – 18 VUELTAS ó Máximo 35 Minutos.