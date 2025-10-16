Se viene el debut de los equipos olavarrienses en el Regional Federal de fútbol

Los cinco conjuntos que representan a la Liga de Fútbol de Olavarría estarán jugando este fin de semana por la primera fecha de la Región Bonaerense Pampeana Sur del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26. Se destaca el clásico entre Racing y Estudiantes.

Este es el cronograma de partidos que conciernen a los equipos locales:

Sábado 18/10

Zona 4

17:00 Hs. Embajadores vs. Balonpié de Bolívar, en el Estadio “Clemente Tete Di Carlos”. Árbitro: Mauro Echarren (Tandil).

Domingo 19/10

Zona 4

16:00 Hs. Loma Negra vs. Ferro Carril Sud, en la Villa Alfredo Fortabat. Árbitro: Nicolás Moreno.

Zona 5

17:30 Hs. Racing A. Club vs. Estudiantes, en el Estadio “José Buglione Martinese”. Árbitro: Valentín Pompei.

En lo referente a las incorporaciones de los equipos de nuestro medio para mencionado certamen, Embajadores sumó a Fran Irusta y Nicolás Daffara. Mientras que Loma Negra acordó las llegadas de Enzo Suárez, Alexander Rubio, Lucas Real, Lucas Rodríguez y Emiliano Piecenti.

Por su parte, Nicolás Báez, Simón Buscaglia, Mateo Tamagnini, Iván Leal, Quimey Marín y Bruno Di Bello, se incorporaron a Ferro. A Estudiantes llegaron Lucas Vides, Mariano Flores, Diego San Julián, Sebastián Rodríguez y Lorenzo Ferrara. Y finalmente, Racing se reforzó con Luciano Rojas, Claudio Cevasco, Sebastián Álvarez, Jano Martínez, Nadir Hadad y Pablo Mujica.