Se reprogramó la fecha del certamen local de Primera

Debido a las malas condiciones climáticas y el alerta meteorológico vigente, la 11º fecha del Torneo Oficial “Tito Alonso” de Primera División, que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría, se disputarán entre el lunes 27 y el martes 28 de Octubre.

Cronograma:

Lunes 27/10

16:00 Hs. Sierra Chica vs. Ferro Carril Sud, en el Estadio “Pedro Iriart Legorburu”. Árbitro: Marcos Palavecino.

20:30 Hs. Loma Negra vs. El Fortín, en la Villa Alfredo Fortabat. Árbitro: Emiliano Peralta.

Martes 28/10

20:30 Hs. San Martín de Sierras Bayas vs. Estudiantes, en el Pozo Serrano. Árbitro: Jerónimo Navas.

20:30 Hs. Racing A. Club vs. Espigas, en el Estadio “José Buglione Martinese”. Árbitro: Nicolás Rodríguez.

20:45 Hs. Recalde vs. Municipales, en el Estadio “Enrique De La Quintana” de Hinojo. Árbitro: Luis Frías.

Libre: Embajadores.

Recordamos que por mencionada undécima jornada se jugó el pasado lunes 20/10 el encuentro donde Hinojo (con goles de Agustín Corbalán x2 y Tobías Rúppel) venció 3-2 a Colonias y Cerros (Nelson Loiza y Milton Pessag).