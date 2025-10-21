Se Renueva el Alerta Amarillo: Se Esperan Tormentas Fuertes con Ráfagas de Hasta 90 km/h en Olavarría

El Servicio Meteorológico extendió la advertencia por fenómenos intensos para la noche de este martes, la madrugada del miércoles y la noche del jueves. La zona será afectada por abundante lluvia y posible caída de granizo. Se esperan hasta 70 mm de precipitación.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha renovado el Alerta de Nivel Amarillo por tormentas fuertes que afectarán a Olavarría y la región. El fenómeno se extenderá en tres franjas horarias principales:

Martes 21: Noche (18:00 hs – 24:00 hs)

Noche (18:00 hs – 24:00 hs) Miércoles 22: Madrugada (00:00 hs – 06:00 hs)

Madrugada (00:00 hs – 06:00 hs) Jueves 23: Noche (18:00 hs – 24:00 hs)

Se espera que las tormentas sean localmente fuertes y estén acompañadas por:

Abundante caída de agua en cortos períodos.

en cortos períodos. Frecuente actividad eléctrica.

Posible caída de granizo.

Ráfagas intensas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados puntualmente. El SMN advierte que las mayores precipitaciones se esperan entre la tarde del jueves 23 y el viernes 24 de octubre.

Se insta a la población a tomar precauciones, asegurar objetos que puedan volarse y evitar permanecer en la vía pública durante los picos de las tormentas.